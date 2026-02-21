Глушенков: «Как-то давно пробовал читать книги – не моя тема»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что чтение не входит в число его увлечений.
– Чем занимаетесь в свободное время на сборах?
– Сериалы поглядываю. Чаще смотрю российские, что понравится по описанию: если зайдет первая серия, могу дальше смотреть. Не зайдет – перестану.
– Читаете книги?
– Нет, не моя тема.
– Пробовали?
– Да, как-то давно. Для меня лучше что-то посмотреть, чем просто почитать. И в школе никогда это не любил.
– А с музыкой как?
– Иногда слушаю, нечасто. Могу в машине и в тишине ехать.
- 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
- Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
- Ранее Максим выступал за «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»