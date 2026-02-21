Глушенков: «Как-то давно пробовал читать книги – не моя тема»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что чтение не входит в число его увлечений.

– Чем занимаетесь в свободное время на сборах?

– Сериалы поглядываю. Чаще смотрю российские, что понравится по описанию: если зайдет первая серия, могу дальше смотреть. Не зайдет – перестану.

– Читаете книги?

– Нет, не моя тема.

– Пробовали?

– Да, как-то давно. Для меня лучше что-то посмотреть, чем просто почитать. И в школе никогда это не любил.

– А с музыкой как?

– Иногда слушаю, нечасто. Могу в машине и в тишине ехать.