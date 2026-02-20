Введите ваш ник на сайте
«Зениту» диагностировали внутреннюю раздробленность

20 февраля, 21:46
2

Проспартаковский блогер Максим Никитин поделился впечатлениями от последнего интервью зенитовца Максима Глушенкова.

  • 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
  • Ранее Максим выступал за «Спартак».

«Максим Глушенков – футбольный Базаров. Нигилист, которому пофиг, что вы о нем думаете.

Ну вот, например, он считает, что у бразильцев ему нечего перенять, кроме пофигизма Вендела. Как вам?

Очевидно пренебрежительное отношение Глушенкова к бразильцам – показательная штука в плане командной атмосферы. Он открыто говорит, что в «Зените» есть русские, а есть легионеры. Там барьер выше берлинской стены раз в двадцать. Никакого Дюрана, например, Макс не знает. Только Кевина из НБА. А ведь зенитовский даже в товарке успел сыграть.

Топ-4 лучших игроков РПЛ по версии Глушенкова за пять лет: Батраков, Кисляк, Кордоба и Мостовой. Ни Вендела, ни Барриоса, ни Сантоса. Хотя за пять последних лет каждый из них попадания в топы достоин.

Собственно, отсюда следуют две вещи. Во-первых, понятно, почему «Зенит» с таким составом не смог выиграть прошлый чемпионат (и этот легко не выиграет), а позапрошлый забрал только благодаря этюду Песьякова в последнем туре и фейлу «Динамо».

Во-вторых, вообще не удивлюсь, если после первых туров Глушенков с его нигилизмом встретит банке. Просто напомню, что подъехал Джон Джон, а еще есть Луис Энрике и Мостовой с Педро. И всех надо как-то на поле разместить. Семак человек терпеливый, но даже его такое интервью, где игрок прямо советует молодым россиянам «Зенита», может тронуть.

«Зенит» раздроблен. Глушенков тут только айсберг, который старательно пытается себя потопить. Да, осенью у него крутая статистика, но первый же провал, повторюсь, отправит его из состава на мороз.

Ну что поделать? Нигилизм – штука опасная. Правда, вряд ли доморощенный Базаров знает, что такой подход сделал с персонажем Тургенева.

А стоило бы. Но я максимально рад, что из пары Глушенков/Умяров в «Спартаке» остался только Наиль. В «Спартаке» и так временами весело. Глушенкова бы красно-белый мир просто не выдержал», – написал Никитин.

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (2)
Интерес
1771616495
Никитин душой болеет за "Зенит"! "Благочестивая жена душою богу предана, а греховной плотию архимандриту Фотию".
Ответить
Бумбраш
1771651327
Так там у всех внутренняя раздробленность,в раздевалке внутренне дробят друг дружку)))дробитель рукака с асмункой эту дробильно начали.теперь это чисто зинаидовская забава))
Ответить
