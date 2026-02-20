Лучшие трансферы зимы в РПЛ по версии Глушакова

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от зимнего трансферного окна в РПЛ.

«Для меня лучшие зимние трансферы – это приобретения Баринова и Козлова. ЦСКА усилился достаточно точечно, и я думаю, что эти игроки усилят команду.

Почему? Баринов – игрок сборной России, Козлов играл в «Краснодаре», в хорошей команде. Эти два приобретения помогут армейцам занять хорошее место», – сказал Глушаков.