Гинер сформулировал, какой ЦСКА он построил

Президент ЦСКА Евгений Гинер охарактеризовал клуб, который он построил.

Это клуб-семья. Сильная команда, познавшая вкус успеха. Ей нравится играть и побеждать. Это помогает сохранять уверенность даже тогда, когда ситуация складывается не в нашу пользу. Неудачи могут быть только временными – к этому мы себя уже приучили», – сказал Гинер.