Игрок «Спартака» поблагодарил Станковича

Защитник «Спартака» Кристиан Ву поделился впечатлением от игры под руководством Деяна Станковича.

«Какие воспоминания остались о Станковиче? Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем.

Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», – сказал Ву.