Игрок «Спартака» поблагодарил Станковича

20 февраля, 17:45
1

Защитник «Спартака» Кристиан Ву поделился впечатлением от игры под руководством Деяна Станковича.

«Какие воспоминания остались о Станковиче? Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем.

Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», – сказал Ву.

  • Серба уволили 11 ноября.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Сейчас Станкович возглавляет «Црвену Звезду».

Программное заявление Карседо перед возобновлением сезона 5
Раскрыт клуб РПЛ, за который болеет большинство Госдумы 6
Комбаров избавился от бывшего игрока «Спартака» Маслова
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Црвена Звезда Ву Кристофер Станкович Деян
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1771651126
Спасибо,что не в Пердиве!!!
Ответить
