Игрок «Спартака» поблагодарил Станковича

Защитник «Спартака» Кристиан Ву поделился впечатлением от игры под руководством Деяна Станковича.
«Какие воспоминания остались о Станковиче? Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем.
Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор», – сказал Ву.
- Серба уволили 11 ноября.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Сейчас Станкович возглавляет «Црвену Звезду».
Источник: «Матч ТВ»