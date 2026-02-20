Тарасов рассказал о «кринжовой» встрече с Бузовой

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил, как встретился с экс-женой Ольгой Бузовой.
«Самый кринжовый случай в день всех влюбленных? 14 февраля хотели с женой поужинать в ресторане. Позвонили в наш любимый, забронировали там столик, приехали и увидели там Ольгу Игоревну [Бузову]!
Встретились случайно, пообщались, она познакомилась с Настей», – сказал Тарасов.
- Дмитрий и Бузова были в браке в 2012-2016 годах.
- Сейчас спортсмен женат на модели Анастасии Костенко.
- У пары четверо детей.
Источник: StarHit