Тарасов рассказал о «кринжовой» встрече с Бузовой

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов вспомнил, как встретился с экс-женой Ольгой Бузовой.

«Самый кринжовый случай в день всех влюбленных? 14 февраля хотели с женой поужинать в ресторане. Позвонили в наш любимый, забронировали там столик, приехали и увидели там Ольгу Игоревну [Бузову]!

Встретились случайно, пообщались, она познакомилась с Настей», – сказал Тарасов.