«Если ты будешь всех рылом возить на поле, то тебе слова никто не скажет»: Глушенков – об опозданиях Вендела

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал опоздания Вендела на сборы.
– Опоздание Вендела – проблема? Быстров, например, считает, что в его время в «Зените» бразильца бы «съели на тренировках». Но в вашем костяке такое представить сложно.
– Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню. Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать, какая разница? Повторюсь: он опоздал – заплатил огромный штраф.
- Бразилец этой зимой приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: «РБ Спорт»