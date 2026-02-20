«Если ты будешь всех рылом возить на поле, то тебе слова никто не скажет»: Глушенков – об опозданиях Вендела

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал опоздания Вендела на сборы.

– Опоздание Вендела – проблема? Быстров, например, считает, что в его время в «Зените» бразильца бы «съели на тренировках». Но в вашем костяке такое представить сложно.

– Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню. Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать, какая разница? Повторюсь: он опоздал – заплатил огромный штраф.