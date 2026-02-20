Введите ваш ник на сайте
Раскрыт клуб РПЛ, за который болеет большинство Госдумы

20 февраля, 15:19
11

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова примерно подсчитала, за кого болеют ее коллеги.

«Думаю, в Госдуме у «Спартака» больше болельщиков. Но есть еще и болельщики ЦСКА, так что голоса разделятся.

У региональных депутатов свои команды. Например, люди из Дагестана или Чечни вряд ли будут болеть за «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Они будут болеть за свои команды.

Госдума – это люди, представляющие свои регионы, и они точно поддерживают свои клубы. Так что я бы не сказала, что в Госдуме есть одна команда, за которую болеет большинство. Тут надо проводить опрос, чтобы понять. Все питерские – за «Зенит», московские – за «Спартак» или ЦСКА, в Чечне – за «Ахмат», в Краснодарском крае – за «Краснодар», Татарстан остервенело болеет за своих», – сказала Журова.

  • Известно, что за «Спартак» болеет вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1771592954
Так вот для чего нужны спортсмены в Госдуме...
Ответить
Fju-2
1771594328
Уверен, что большинство из них не являются болельщиками. По поводу, того что каждый представляет свой регион - тоже сомнительно. О представительстве можно было бы говорить, если бы они продвигали интересы жителей регионов.
Ответить
Юбиляр
1771596092
За кошельки свои они болеют - вот там точно ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство!... экс-депутат Вороновской не даст соврать! Гыгыгы.
Ответить
Cleaner
1771596388
Журова, вместо того, чтобы эту пургу нести, вы бы в Думе лучше ХОТЬ ОДИН закон, который ОБЛЕГЧИТ жизнь простым людям, придумали!..((((((((((((((((
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771597825
Вот всё у них как не у людей. Всё против народа. Даже болееют за антинародный позор России. Гыгыгы
Ответить
Сам_себе_сказал
1771598226
очень познавательно
Ответить
evgevg13
1771599760
Наконец раскрыто, чем занимается большинство Госдумы
Ответить
evgevg13
1771599929
Журова примерно подсчитала, кого крышуют ее коллеги.У региональных депутатов свои команды. Например, люди из Дагестана или Чечни вряд ли будут крышевать «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Они будут крышевать свои команды.
Ответить
Айболид
1771614518
народные избранники за народную команду )))
Ответить
  • Читайте нас: 