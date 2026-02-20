Раскрыт клуб РПЛ, за который болеет большинство Госдумы

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова примерно подсчитала, за кого болеют ее коллеги.

«Думаю, в Госдуме у «Спартака» больше болельщиков. Но есть еще и болельщики ЦСКА, так что голоса разделятся.

У региональных депутатов свои команды. Например, люди из Дагестана или Чечни вряд ли будут болеть за «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Они будут болеть за свои команды.

Госдума – это люди, представляющие свои регионы, и они точно поддерживают свои клубы. Так что я бы не сказала, что в Госдуме есть одна команда, за которую болеет большинство. Тут надо проводить опрос, чтобы понять. Все питерские – за «Зенит», московские – за «Спартак» или ЦСКА, в Чечне – за «Ахмат», в Краснодарском крае – за «Краснодар», Татарстан остервенело болеет за своих», – сказала Журова.