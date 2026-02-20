Бубнов определил, кто лучше – Заболотный или Соболев

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сравнил форвардов Антона Заболотного и Александра Соболева.

– Ну я тебе говорю, по российским меркам это игроки высокого уровня, но я бы не сказал, что звeзды.

– Кто всe-таки лучше, на ваш взгляд?

– Если бы нужно было выбирать между Заболотным и Соболевым, я бы Заболотного выбрал. Знаешь почему? Потому что, на мой взгляд, у него выше функционал. Он очень профессионально относится к футболу, на 100% выкладывается, и у него никаких закидонов нет, какие есть у Соболева.

– Не такой проблемный игрок, да?

– Да-да.