Бубнов определил, кто лучше – Заболотный или Соболев

20 февраля, 13:23
18

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сравнил форвардов Антона Заболотного и Александра Соболева.

– Ну я тебе говорю, по российским меркам это игроки высокого уровня, но я бы не сказал, что звeзды.

– Кто всe-таки лучше, на ваш взгляд?

– Если бы нужно было выбирать между Заболотным и Соболевым, я бы Заболотного выбрал. Знаешь почему? Потому что, на мой взгляд, у него выше функционал. Он очень профессионально относится к футболу, на 100% выкладывается, и у него никаких закидонов нет, какие есть у Соболева.

– Не такой проблемный игрок, да?

– Да-да.

  • Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года на правах свободного агента.
  • Форвард провел 14 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
  • Сообщалось, что его хочет подписать «Сочи».

Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе 20
Бубнов ответил, готов ли он бесплатно работать в «Спартаке» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Заболотный Антон Соболев Александр Бубнов Александр
Император 1
1771584428
Заболотный лучше
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771585390
Заболотный и Соболев легенды хряков. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1771586108
Ну да. Как -то Зе заслуживает большего уважения. Немного- бы мозгов добавить..) А Шурочка как брекеты относила так и вообразила о себе невесть что.
Ответить
Semenycch
1771586515
Разные сорта дерь-ма.
Ответить
jerry093
1771591123
как же рад, что этой кегли нет в команде
Ответить
evgevg13
1771599427
Лучший- Засоболотный.
Ответить
Plyash
1771601022
Запутались Вы , г-н Бубнов , в двух брёвнышках . А дилемма здесь проста - они оба два говна .
Ответить
