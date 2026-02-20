Стало известно, на каком поле сыграют «Спартак» и «Сочи»

Матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» пройдет на хорошем поле.

О качестве сочинского газона рассказал пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян.

«Газон на стадионе находится в хорошем состоянии, мы полностью готовы принять матч. Для нас это привычный рабочий процесс. Стадион регулярно принимает игры высокого уровня, поэтому никаких сложностей в подготовке нет.

Ожидаем хороший интерес к матчу и рассчитываем на поддержку болельщиков. Будем рады видеть всех гостей в нашем городе», – сказал Торосян.