«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном приглашении Юргена Клоппа в московский клуб.

«При нормальных обстоятельствах Клопп в «Спартаке» – это не фантастика. У клуба вся инфраструктура на пять с плюсом – база, стадион. Такой инсраструктуры у 90% зарубежных клубов нет.

Клопп бы пришeл не в «Оренбург», а в «Спартак», приходил бы не на руины. Нет ничего удивительного в приезде этих тренеров, они же приходят заработать денег.

Если бы это было до 2022 года, то это вполне было бы возможно. Сегодня многие не приезжают не из-за того, что российский футбол не нравится, а из-за неспокойной обстановки.

Это мы в России воспринимаем всe как должное, потому что здесь живeм, для нас всe прекрасно, но те, кто живeт там, им по ящикам рассказывают, что здесь всe нехорошо.

Если кто-то сейчас поедет в Россию, то просто поставит на своей карьере крест, будет чeрная метка», – заявил Заварзин.