  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»

«Спартаку» предложили назначить Клоппа: «Это не фантастика»

19 февраля, 22:21
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном приглашении Юргена Клоппа в московский клуб.

«При нормальных обстоятельствах Клопп в «Спартаке» – это не фантастика. У клуба вся инфраструктура на пять с плюсом – база, стадион. Такой инсраструктуры у 90% зарубежных клубов нет.

Клопп бы пришeл не в «Оренбург», а в «Спартак», приходил бы не на руины. Нет ничего удивительного в приезде этих тренеров, они же приходят заработать денег.

Если бы это было до 2022 года, то это вполне было бы возможно. Сегодня многие не приезжают не из-за того, что российский футбол не нравится, а из-за неспокойной обстановки.

Это мы в России воспринимаем всe как должное, потому что здесь живeм, для нас всe прекрасно, но те, кто живeт там, им по ящикам рассказывают, что здесь всe нехорошо.

Если кто-то сейчас поедет в Россию, то просто поставит на своей карьере крест, будет чeрная метка», – заявил Заварзин.

  • Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
  • Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Клопп Юрген
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771530240
я тут был, гы-гы писал.
Ответить
DeStar
1771531618
ага, а зидан в зенит, анчелотти в цска, да и на худой конец гвардиолу в локомотив
Ответить
FFR
1771532015
Полнейший бред, не один уважающий себя известный тренер не приедет в Россию .
Ответить
NewLife
1771534352
В статье белиберда без опохмела, видимо. В заголовке - как всегда.
Ответить
neim
1771541737
Чем он вам насолил ? )))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771558629
Это Клопп разобрал хряков на молекулы как и Зенит всунув им семёрочку? После такого разве он пойдёт в это! Гыгыгы
Ответить
odessakmv
1771572031
какого КлопА' ???
Ответить
alefreddy
1771574313
Хоть Клопп хоть Гвардиола с Таким составом первыми не станут
Ответить
Коста008
1771584497
Не так давно, еще до назначения в Бенфику, и Моуринью в Спартаке была "не фантастика". Правда там и финансовые запросы были соответствующие. Если готовы платить как арабы, то пригласить можно кого угодно. Только всё это впустую, если нет четкой стратегии и видения развития клуба - тренер сам на поле не выходит, выходят футболисты, они же и делают результат на табло. Поэтому приглашая "топа" на тренерский мостик, вы либо выделяете немалый трансферный бюджет под его видение, либо даёте ему в помощь академию, как у Аякса или Порту, чтобы он из молодняка что-то лепил стоящее. А если нет готовности/желания/возможности вкладываться - то какой смысл? Только ради краткосрочного пиара разве что
Ответить
