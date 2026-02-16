Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ

Марк Косицке, агент экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о востребованности своего клиента.

– Сколько запросов Клопп получил в последнее время?

– До прихода в Red Bull Юрген мог бы тренировать сборную США или Англии. Возможно, и Германию тоже, если бы там не было Юлиана Нагельсманна.

Запросы делали даже «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хотя Юрген четко заявлял, что не будет работать в другом английском клубе. Эти запросы не прекращаются.