Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ

Марк Косицке, агент экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о востребованности своего клиента.
– Сколько запросов Клопп получил в последнее время?
– До прихода в Red Bull Юрген мог бы тренировать сборную США или Англии. Возможно, и Германию тоже, если бы там не было Юлиана Нагельсманна.
Запросы делали даже «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хотя Юрген четко заявлял, что не будет работать в другом английском клубе. Эти запросы не прекращаются.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
- Сообщалось, что тренер готов вернуться к работе только ради двух команд.
Источник: Transfermarkt