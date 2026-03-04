Футболист «Ньюкасла» выложил фото из укрытия в ОАЭ: «Самые страшные дни в жизни»

Защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер оказался на Ближнем Востоке в период начала боевых действий.

34-летний швейцарский футболист восстанавливался после травмы в ОАЭ.

«Я только что пережил несколько самых страшных дней в своей жизни. К сожалению, мне пришлось лично увидеть то, что происходит на Ближнем Востоке.

Я был там в рамках своей программы реабилитации, и рад, что нашел способ благополучно вернуться домой. Но то, что мы пережили там, и то, что происходит сейчас, действительно пугает.

Я надеюсь, что помощь будет оказана всем людям, которые в ней нуждаются, в пострадавших районах», – написал Шер в соцсетях, выложив фото из укрытия.