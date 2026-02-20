Глава «Балтики» похвастался, что клуб опережает «Спартак» в таблице РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об отношении болельщиков к клубу.

– Со стороны складывается ощущение, что в Калининграде более благодарная и менее требовательная публика, чем у не чуждого вам «Спартака».

– Могу честно сказать: в Калининграде очень требовательная публика. Наверное, наша вся российская футбольная публика такая. Я понимаю, почему так, и отдаю себе отчeт, что самый главный критик любого действия – это наш болельщик. Другое дело, что результаты и вектор развития «Балтики» только радуют калининградского болельщика в последние три-четыре года.

Ну и не стоит забывать, что мы на пятом месте, а «Спартак» – на шестом. У нас критики меньше.