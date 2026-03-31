Слуцкий объяснил успехи «Балтики» с Талалаевым

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о выступлениях «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

– «Балтика» не может стать хуже. В бессистемном чемпионате России системный Талалаев с суперсистемной «Балтикой» бьет любой класс.

Когда я смотрел матч «Зенит» – «Балтика», я не увидел разницы в классе, а в организации «Балтика» была на голову сильнее. У Талалаева был тот же стиль, например, в «Ахмате», но тогда уровень чемпионата не позволял игроками перекрыть уровень игры.

Когда мы играли с «Рубином» против «Ахмата», я понимал, что фрагменты решит условный Хвича. У «Зенита» игроки не могут нивелировать разницу, поэтому преимущество у «Балтики».

– Если Талалаев останется в «Балтике», в следующем сезоне они тоже будут в восьмерке?

– Сложный момент. Он очень требовательный тренер, который выжимает максимум. Насколько выжата тряпка: уже полностью или еще можно два раза крутануть? У него высокий уровень требований, у него высокий уровень доминации внутри. На каком-то этапе игроки готовы это все выполнять, особенно если получается. Но какой запас прочности? Но я точно могу сказать: если Талалаев останется, «Балтика» не провалится.