Глушенков признался, что не слушает Семака и действует по-своему

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что тактике следует не всегда.

– В этом сезоне РПЛ у вас восемь голов и четыре ассиста, ваша оптимальная позиция – справа. Со стороны кажется, что Семак лишил вас привязанности к бровке, действуете как «свободный художник» – с неожиданным забеганиями. Вы к этому пришли благодаря беседам с Семаком о тактике?

– Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать – ни себе, ни кому-либо. Все знают, что я за продукт и с чем меня можно есть. Начал делать то, что умею. Поэтому игра пошла.

– Часто себе вредили высказываниями?

– Нет. Закончу эту тему так – не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Все мои высказывания и поступки делают меня сильнее.

– Когда Семак перед игрой объясняет тактические действия, как часто действуете на поле не по тактике?

– Часто могу так поступить. Игра складывается всегда по-разному, при чем тут тактика? Поступаю по наитию в определенный момент. Я не робот.

– Семак после игр не спрашивал, почему не следовали тактике?

– Нет, не помню такого.