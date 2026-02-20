Введите ваш ник на сайте
  • Глушенков признался, что не слушает Семака и действует по-своему

Глушенков признался, что не слушает Семака и действует по-своему

20 февраля, 14:12
20

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что тактике следует не всегда.

– В этом сезоне РПЛ у вас восемь голов и четыре ассиста, ваша оптимальная позиция – справа. Со стороны кажется, что Семак лишил вас привязанности к бровке, действуете как «свободный художник» – с неожиданным забеганиями. Вы к этому пришли благодаря беседам с Семаком о тактике?

– Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать – ни себе, ни кому-либо. Все знают, что я за продукт и с чем меня можно есть. Начал делать то, что умею. Поэтому игра пошла.

– Часто себе вредили высказываниями?

– Нет. Закончу эту тему так – не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Все мои высказывания и поступки делают меня сильнее.

– Когда Семак перед игрой объясняет тактические действия, как часто действуете на поле не по тактике?

– Часто могу так поступить. Игра складывается всегда по-разному, при чем тут тактика? Поступаю по наитию в определенный момент. Я не робот.

– Семак после игр не спрашивал, почему не следовали тактике?

– Нет, не помню такого.

  • 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
  • Ранее Максим выступал за «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1771588596
Интересно бы узнать, кто вообще слушает Семака?
Ответить
Бумбраш
1771589375
Семак и тактика,а кто и что это???
Ответить
ziborock
1771593774
Я вообще сомневаюсь что Семака хоть кто-то слушает!)
Ответить
sochi-2013
1771595631
«Язык мой — враг мой». При пустой голове-вообще беда.
Ответить
Дубина
1771596100
Сережа? К кто это....
Ответить
Garrincha58
1771598428
Если уж русскоговорящий не слушает тактику на игру тогда что говорить об иностранцах те вообще его не понимают так команда и играет каждый сам по себе
Ответить
Cleaner
1771607687
Глушенков признался, что не слушает Семака, а СТЫДНО за весь Зенит...
Ответить
Leon777999
1771620322
Автор, вот Вы и будьте дружелюбны и вежливы, а не злобно перекручивайте слова Глушенкова. Позорище...
Ответить
АЛЕКС 58
1771668064
Там не серёжу слушают а алёшу мюллера. Сырожа НИКТО!
Ответить
Кронштадт65
1771670321
есть тактика на игру, а есть текущий момент. "часто действую по ситуации"- вот что я услушал от Глушенкова. При чем тут "не слушать тренера".
Ответить
