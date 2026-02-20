Глушенков признался, что не слушает Семака и действует по-своему

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что тактике следует не всегда.
– В этом сезоне РПЛ у вас восемь голов и четыре ассиста, ваша оптимальная позиция – справа. Со стороны кажется, что Семак лишил вас привязанности к бровке, действуете как «свободный художник» – с неожиданным забеганиями. Вы к этому пришли благодаря беседам с Семаком о тактике?
– Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать – ни себе, ни кому-либо. Все знают, что я за продукт и с чем меня можно есть. Начал делать то, что умею. Поэтому игра пошла.
– Часто себе вредили высказываниями?
– Нет. Закончу эту тему так – не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Все мои высказывания и поступки делают меня сильнее.
– Когда Семак перед игрой объясняет тактические действия, как часто действуете на поле не по тактике?
– Часто могу так поступить. Игра складывается всегда по-разному, при чем тут тактика? Поступаю по наитию в определенный момент. Я не робот.
– Семак после игр не спрашивал, почему не следовали тактике?
– Нет, не помню такого.
- 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
- Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.
- Ранее Максим выступал за «Спартак».