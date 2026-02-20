Европейские клубы ждут, когда станет активной опция выкупа Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе к футболисту из Европы.
«Зимой никаких контактов по поводу Алексея не было. В клуб тоже никаких предложений не поступало. Есть информация, что опция выкупа Батракова начнет действовать летом. Все считают деньги, в том числе европейцы. Ближе к концу сезона будет более активная ситуация по поводу перехода Батракова.
Консультации с европейскими агентами продолжаются постоянно. Но говорить о сформировавшихся предложениях пока не приходится», – сказал Кузьмичев.
- В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
- Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»