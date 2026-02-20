Европейские клубы ждут, когда станет активной опция выкупа Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе к футболисту из Европы.

«Зимой никаких контактов по поводу Алексея не было. В клуб тоже никаких предложений не поступало. Есть информация, что опция выкупа Батракова начнет действовать летом. Все считают деньги, в том числе европейцы. Ближе к концу сезона будет более активная ситуация по поводу перехода Батракова.

Консультации с европейскими агентами продолжаются постоянно. Но говорить о сформировавшихся предложениях пока не приходится», – сказал Кузьмичев.