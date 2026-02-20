Вендел: «Конечно, я больше люблю отдыхать»

Полузащитник «Зенита» Вендел раскрыл свое отношение к тренировкам.
– Что больше всего любите и не любите на сборах?
– У нас тут только два состояния – работа и передышка. Конечно, я больше люблю отдыхать (улыбается). А тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень‑то любишь.
– Они бывают в зале и на поле.
– Зал меньше нравится.
– Еще есть товарищеские матчи.
– Давайте скажу, что их люблю.
- Бразилец этой зимой приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Матч ТВ»