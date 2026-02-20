Вендел: «Конечно, я больше люблю отдыхать»

Полузащитник «Зенита» Вендел раскрыл свое отношение к тренировкам.

– Что больше всего любите и не любите на сборах?

– У нас тут только два состояния – работа и передышка. Конечно, я больше люблю отдыхать (улыбается). А тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень‑то любишь.

– Они бывают в зале и на поле.

– Зал меньше нравится.

– Еще есть товарищеские матчи.

– Давайте скажу, что их люблю.