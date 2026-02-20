Программное заявление Карседо перед возобновлением сезона

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо наметил ориентиры команды на остаток сезона.

5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.

Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

От идущего на третьем месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков

«Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего.

Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать. И радовать болельщиков», – сказал Карседо на ютуб-канале «Спартака».