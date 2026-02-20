Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна»

20 февраля, 14:56
11

Пресс-служба «Динамо» попала в курьезную ситуацию.

Сегодня клуб поздравил с пятилетием со дня дебюта защитника Александра Кутицкого. По этому поводу «Динамо» выложило картинку с фото игрока и надписью «5 лет – одна команда».

Многие болельщики прочитали надпись как «50 лет дна». Именно в этом году отмечается 50-летие последнего динамовского чемпионства.

После того как болельщики высмеяли надпись «Динамо» удалило картинку, но скриншот успел сделать телеграм-канал «Первый спорт».

  • Кутицкий – воспитанник клуба.
  • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
  • Последний трофей москвичей был в 1995 году – Кубок России.

Коллаж телеграм-канала «Первый спорт»

Еще по теме:
Лещук опять выразил недовольство Карпиным: «Пришлось пить средство для прочистки организма» 1
Самые дорогие зимние трансферы РПЛ в 2026 году 3
Состав «Динамо» на Кубок легенд-2026
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Кутицкий Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1771591211
Случайности не случайны
Ответить
рылы
1771591288
сцук)) ладно бы - тарасятник так лопухнулся, все бы поняли)))
Ответить
Юбиляр
1771596019
По Фрейду! Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1771596067
А я всегда говорил, что Динамо - команда ПЯТЬДЕСЯТЛЕТБЕЗЧЕМПИОНСТВА! То есть 50 лет ДНА! Наконец то в клубе это признали ОФИЦИАЛЬНО. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771597868
Гыгыгы
Ответить
evgevg13
1771599315
Гениально!!!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771600650
самокритично
Ответить
MaxRnD
1771601604
Эпично
Ответить
Pangolin
1771603255
Это же надо как цифры и буквы удачно сложились :D
Ответить
Oldtrafford83
1771651678
От правды не уйдёшь))
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался трансфер экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
4
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
ВидеоДзюба попробовал себя в качестве вратаря
Вчера, 15:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 