«Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна»

Пресс-служба «Динамо» попала в курьезную ситуацию.

Сегодня клуб поздравил с пятилетием со дня дебюта защитника Александра Кутицкого. По этому поводу «Динамо» выложило картинку с фото игрока и надписью «5 лет – одна команда».

Многие болельщики прочитали надпись как «50 лет дна». Именно в этом году отмечается 50-летие последнего динамовского чемпионства.

После того как болельщики высмеяли надпись «Динамо» удалило картинку, но скриншот успел сделать телеграм-канал «Первый спорт».

Кутицкий – воспитанник клуба.

Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 10-м.

Последний трофей москвичей был в 1995 году – Кубок России.

Коллаж телеграм-канала «Первый спорт»