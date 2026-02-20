В «Балтике» считают, что у них играет потенциально легендарный вратарь

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высоко оценил уровень голкипера Максима Бориско.

«Думаю, Бориско имел [предложения зимой].

Я считаю Максима невероятным, одним из лучших голкиперов РПЛ. Поэтому все его лучшие варианты ещe впереди. При таком же отношении к своей работе Бориско обещает стать легендарным голкипером для России», – сказал Измайлов.