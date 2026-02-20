В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»

Руководители «Манчестер Юнайтед» считают, что клуб мог недооценить Маркуса Рэшфорда, прописав опцию выкупа для «Барселоны» на уровне 26 млн фунтов.

Английский нападающий летом перешел в «Барселону» на правах аренды, а соглашение дает каталонскому клубу право первым выкупить игрока не дороже 26 млн. В «МЮ» полагают, что нынешняя рыночная стоимость 28-летнего футболиста стала ближе к 50 млн фунтов, а интерес к нему проявляют и другие клубы.