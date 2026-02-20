В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»

Руководители «Манчестер Юнайтед» считают, что клуб мог недооценить Маркуса Рэшфорда, прописав опцию выкупа для «Барселоны» на уровне 26 млн фунтов.
Английский нападающий летом перешел в «Барселону» на правах аренды, а соглашение дает каталонскому клубу право первым выкупить игрока не дороже 26 млн. В «МЮ» полагают, что нынешняя рыночная стоимость 28-летнего футболиста стала ближе к 50 млн фунтов, а интерес к нему проявляют и другие клубы.
- В этом сезоне Рэшфорд забил 10 голов в 35 матчах и вернулся в сборную Англии при Томасе Тухеле.
- Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик хочет сохранить Рэшфорда в команде на долгий срок, а сам футболист рассчитывает остаться в Каталонии.
- Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2028 года.
Источник: Mirror