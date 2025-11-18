«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты

«Манчестер Юнайтед» собирается купить несколько хавбеков, соответствующих игровым требованиям главного тренера Рубена Аморима.
В планах клуба заполучить как минимум трех полузащитников с опытом выступлений в АПЛ:
- Адам Уортон («Кристал Пэлас») – 70 млн фунтов;
- Карлос Балеба («Брайтон») – 100 млн фунтов;
- Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») – 80 млн фунтов.
Чтобы компенсировать эти траты, «МЮ» готов продать футболистов с высокими зарплатами:
- Каземиро
- Маркус Рэшфорд
- Бруну Фернандеш
Ожидается, что «Юнайтед» полностью обновит линию полузащиту в течение двух-трех лет.
Источник: TeamTalk