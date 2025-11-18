Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты

Вчера, 22:50
1

«Манчестер Юнайтед» собирается купить несколько хавбеков, соответствующих игровым требованиям главного тренера Рубена Аморима.

В планах клуба заполучить как минимум трех полузащитников с опытом выступлений в АПЛ:

Чтобы компенсировать эти траты, «МЮ» готов продать футболистов с высокими зарплатами:

Ожидается, что «Юнайтед» полностью обновит линию полузащиту в течение двух-трех лет.

Источник: TeamTalk
потратить 250 миллионов----Красиво жить не запретишь.)))
