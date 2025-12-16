Аморим прокомментировал ничью 4:4 в матче «МЮ» с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

«Это действительно разочаровывает. Мы очень разочарованы. Сумасшедшая игра. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но я думаю, что мы потеряли их в первом.

Мы доминировали и создали множество моментов. Нам нужно было уйти на перерыв с другим результатом. В конце концов, мы заслужили большего. Это была захватывающая игра для всех, кто смотрел ее дома.

Люди, особенно на «Олд Траффорд», желают побед, но они хотят вдохновляться, видя, как команда играет в хороший футбол. В определенные моменты мы хорошо это делали.

Это была хорошая игра, но нам нужно быть более результативными, потому что мы создали очень много моментов.

Ламменс сыграл действительно хорошо. У обеих команд были возможности. Мы создали больше. Нам нужно найти способы доводить игры до конца, потому что такое случалось много раз.

Это часть процесса. Мы стараемся делать все как можно лучше, но в некоторые моменты этого недостаточно», – сказал Аморим.