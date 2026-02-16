Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»

Николо Скира дал инсайд по будущему Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля».

Решение о его возможном увольнении будет приниматься по итогам сезона-2025/26.

Нидерландцу будет грозить отставка в двух случаях – отсутствие трофеев или непопадание в Лигу чемпионов.

В случае ухода Слота «Ливерпуль», вероятно, попытается назначить Хаби Алонсо.