Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на информацию о возможном уходе Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что агент 33-летнего нападающего вступил в переговоры с саудовским клубом.

«Салах по-прежнему лидер, и мне, как капитану, важно, чтобы он был с нами и выходил на поле, он приносит пользу команде. Он всегда дает команде больше, чем просто голы. Очевидно, в данный момент все внимание сосредоточено на его голах, потому что он задает очень высокие стандарты, и его критикуют, когда он забивает меньше. У него еще один год [по контракту], как и у меня, так что посмотрим.

Я в любом случае хочу, чтобы Мо остался, потому что он мой хороший друг, и мы вместе переживали взлеты и спады – не хочу называть это падениями – на протяжении многих лет. Мо – очень важный игрок «Ливерпуля», который установил чрезвычайно высокую планку. Я лишь могу сказать, что для нас ничего не изменилось.

Люди не понимают многое из того, что важно, чтобы попытаться стать успешными. Давайте подождем до конца сезона и посмотрим, насколько важным он может быть», – сказал ван Дейк.