Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни рассматривает вариант с продолжением тренерской карьеры в качестве ассистента.

«Готов ли я работать помощником главного тренера? Сто процентов, да.

Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся [не в качестве главного тренера], – это «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Это два клуба, которые близки моему сердцу», – заявил 40-летний Руни.