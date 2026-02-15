Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах

Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах

Вчера, 23:28
1

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни рассматривает вариант с продолжением тренерской карьеры в качестве ассистента.

«Готов ли я работать помощником главного тренера? Сто процентов, да.

Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся [не в качестве главного тренера], – это «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Это два клуба, которые близки моему сердцу», – заявил 40-летний Руни.

Еще по теме:
Руни – о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: «Он действует мне на нервы» 2
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
Руни спрогнозировал следующего капитана сборной Англии
Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Руни Уэйн
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1771190182
Емае В таких клубах и Саня Мостовой готов быть помощником тренера
Ответить
