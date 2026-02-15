Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни рассматривает вариант с продолжением тренерской карьеры в качестве ассистента.
«Готов ли я работать помощником главного тренера? Сто процентов, да.
Наверное, единственные два клуба, куда я бы вернулся [не в качестве главного тренера], – это «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Это два клуба, которые близки моему сердцу», – заявил 40-летний Руни.
- Бывший форвард самостоятельно тренировал четыре команды – «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингем» и «Плимут».
