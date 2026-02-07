Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду

Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду

Вчера, 21:38

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш достиг отметки в 200 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Англии.

Португалец забил «Тоттенхэму» на 81-й минуте сегодняшнего матча 25-го тура АПЛ.

Теперь в активе хавбека 104 гола и 96 ассистов в Премьер-лиге. Ему потребовалось 314 игр.

Быстрее него 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ совершал только Уэйн Руни.

Еще по теме:
«Реал» отказался от двух полузащитников сборной Португалии 1
В Саудовской Аравии выбрали 50 звезд европейского футбола для потенциальных трансферов 2
АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)
Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Аль-Наср Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Фернандеш Бруну Руни Уэйн
