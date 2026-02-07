Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш достиг отметки в 200 очков по системе «гол+пас» в чемпионате Англии.
Португалец забил «Тоттенхэму» на 81-й минуте сегодняшнего матча 25-го тура АПЛ.
Теперь в активе хавбека 104 гола и 96 ассистов в Премьер-лиге. Ему потребовалось 314 игр.
Быстрее него 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ совершал только Уэйн Руни.
- 295 – Уэйн Руни;
- 314 – Бруну Фернандеш;
- 339 – Криштиану Роналду;
- 393 – Дэвид Бекхэм;
- 424 – Райан Гиггз;
- 564 – Пол Скоулз.
Источник: Opta