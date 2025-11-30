Введите ваш ник на сайте
  АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)

АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)

Сегодня, 17:01

«Манчестер Юнайтед» добился победы в 13-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас». Манчестерцы уступали в счете.

Ассистентский дубль оформил Бруну Фернандеш.

У «МЮ» впервые с декабря 2024 года забил Джошуа Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков. «Пэлас» отстает на очко.

Англия. Премьер-лига. 13 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Ж. Матета, 36 (с пенальти); 1:1 - Д. Зиркзее, 54; 1:2 - М. Маунт, 63.
Таблица турнира Календарь турнира

Топ-10 полузащитников АПЛ по версии Goal
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Эвертону» (0:1), играя в большинстве с 14-й минуты 2
Игрок «Эвертона» удалился в матче с «Манчестер Юнайтед» за удар одноклубнику по лицу 4
Источник: «Бомбардир»
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
15
РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»
18:35
1
РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»
18:34
1
Реакция Кордобы на получение звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
18:20
2
Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ
17:14
3
Директор «Динамо»: «У нас со «Спартаком» общие интересы»
16:29
8
Талалаев выявил важное изменение в «Спартаке» после ухода Станковича
16:13
12
РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1
15:57
16
ВидеоУ «Краснодара» новый лучший бомбардир в истории
15:42
9
Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это»
15:32
2
АПЛ. Фоден на 91-й минуте принес «Манчестер Сити» победу над «Лидсом» (3:2)
Вчера, 20:14
Ван Дейк обратился к фанатам «Ливерпуля»
28 ноября
Топ-10 полузащитников АПЛ по версии Goal
28 ноября
Стала известна позиция «Ливерпуля» по будущему Слота
27 ноября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Эвертону» (0:1), играя в большинстве с 14-й минуты
25 ноября
2
Игрок «Эвертона» удалился в матче с «Манчестер Юнайтед» за удар одноклубнику по лицу
24 ноября
4
Терри назвал двух главных претендентов на чемпионство АПЛ
24 ноября
3
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (4:1) благодаря хет-трик Эзе
23 ноября
2
АПЛ. Дубль Барнса принес «Ньюкаслу» победу над «Манчестер Сити» (2:1)
22 ноября
АПЛ. «Ливерпуль» крупно уступил на «Энфилде» (0:3)
22 ноября
1
АПЛ. «Челси» уверенно победил «Бернли» (2:0)
22 ноября
Барриос может перейти в «Челси»
22 ноября
2
Реакция Гвардиолы на отсутствие Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ по версии Руни
21 ноября
1
Самый дорогой футболист «Челси» не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» из-за бытовой травмы
21 ноября
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
20 ноября
3
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
19 ноября
1
«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты
18 ноября
2
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
18 ноября
2
Названы три претендента на приз лучшему игроку года в Африке
17 ноября
ВидеоРуни повторил свой легендарный гол
15 ноября
3
Клубы АПЛ поборются за игрока, которого «Зенит» хотел приобрести за 20 миллионов евро
14 ноября
Холанд – первый игрок с 30 голами в сезоне-2025/26
13 ноября
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
13 ноября
3
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
12 ноября
«Ливерпуль» может заплатить 130 миллионов за игрока из топ-3 «Золотого мяча»
11 ноября
2
АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы
9 ноября
7
АПЛ. «Челси» разгромил аутсайдера (3:0) и поднялся на 2-е место, у Гарначо 2 ассиста
9 ноября
Все новости
  • Читайте нас: 