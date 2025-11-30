АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)

«Манчестер Юнайтед» добился победы в 13-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас». Манчестерцы уступали в счете.
Ассистентский дубль оформил Бруну Фернандеш.
У «МЮ» впервые с декабря 2024 года забил Джошуа Зиркзее.
«Манчестер Юнайтед» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков. «Пэлас» отстает на очко.
Англия. Премьер-лига. 13 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Матета, 36 (с пенальти); 1:1 - Д. Зиркзее, 54; 1:2 - М. Маунт, 63.
