АПЛ. Ассистентский дубль Бруну принес «МЮ» волевую победу в Лондоне (2:1)

«Манчестер Юнайтед» добился победы в 13-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас». Манчестерцы уступали в счете.

Ассистентский дубль оформил Бруну Фернандеш.

У «МЮ» впервые с декабря 2024 года забил Джошуа Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков. «Пэлас» отстает на очко.