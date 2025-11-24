Введите ваш ник на сайте
Терри назвал двух главных претендентов на чемпионство АПЛ

Сегодня, 20:20
2

Экс-капитан «Челси» Джон Терри поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге-2025/26.

«Думаю, титул возьмет «Арсенал» или «Челси». На выходных будет очень важная игра [30 ноября «Челси» примет «Арсенал» в 13-м туре АПЛ].

Я считаю, что «Ливерпуль» на сто процентов выбыл из чемпионской гонки. Они просто развалились», – сказал Терри.

  • «Арсенал» лидирует в АПЛ с 29 очками в 12 турах.
  • «Челси» идет вторым с отставанием в 6 баллов.
  • Замыкает топ-3 «Манчестер Сити» с 22 очками.
  • У «Ливерпуля» 18 баллов и 11-е место.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1764007313
100500 раз все поменяется) МС еще зубки покажет
Ответить
позор
1764008352
ну давайте арсенал, для разнообразия. а то всё сити - да сити.
Ответить
