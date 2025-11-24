Терри назвал двух главных претендентов на чемпионство АПЛ

Экс-капитан «Челси» Джон Терри поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге-2025/26.

«Думаю, титул возьмет «Арсенал» или «Челси». На выходных будет очень важная игра [30 ноября «Челси» примет «Арсенал» в 13-м туре АПЛ].

Я считаю, что «Ливерпуль» на сто процентов выбыл из чемпионской гонки. Они просто развалились», – сказал Терри.