АПЛ. «Ливерпуль» победил в гостях «Вест Хэм», Салах остался в запасе

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Победным голом отметился Александер Исак на 60-й минуте. Швед, которого мерсисайдцы приобрели у «Ньюкасла» летом за рекордные для АПЛ 125 миллионов фунтов, забил первый мяч за «Ливерпуль» в чемпионате. В концовке еще один гол у действующих чемпионов забил Коди Гакпо на 90+2-й минуте.

У лондонцев был удален Лукас Пакета, получивший две желтые карточки подряд на 83-й и 84-й минутах. Второе предупреждение он заработал за споры с главным арбитром Дарреном Инглэндом.

Нападающий «красных» Мохамед Салах провел всю встречу в запасе. Египтянин во всех предыдущих 50 матчах «Ливерпуля» в АПЛ под руководством главного тренера Арне Слота начинал игры в стартовом составе.

«Ливерпуль» одержал 2-ю победу за последние 8 матчей в АПЛ (при 6 поражениях). «Красные» продлили свою безничейную серию до 20 игр подряд во всех турнирах.

Мерсисайдцы занимают 8-е место в чемпионате Англии с 21 очком после 13 туров.

«Вест Хэм» идет 17-м с 11 баллами.