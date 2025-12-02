Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  «Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро

«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро

2 декабря, 12:39

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с «Гремио» по центральному защитнику Луису Эдуарду.

Он привлек внимание клубов АПЛ своей игрой на чемпионате мира U17, который прошел в ноябре в Катаре.

Предложения по футболисту ожидаются в ближайшее время. Сумма отступных за Луиса Эдуарду составляет 60 миллионов евро.

На чемпионате мира U17 он провел 7 матчей и забил 1 гол. Сборная Бразилии заняла 4-е место.

  • За первую команду «Гремио» он провел только 1 матч, но тренируется вместе с основным составом.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года.

Еще по теме:
Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards 1
Сын известного бразильского футболиста подписал профессиональный контракт с «Челси»
АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) 1
Источник: As
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Челси Манчестер Юнайтед
