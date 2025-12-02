«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с «Гремио» по центральному защитнику Луису Эдуарду.
Он привлек внимание клубов АПЛ своей игрой на чемпионате мира U17, который прошел в ноябре в Катаре.
Предложения по футболисту ожидаются в ближайшее время. Сумма отступных за Луиса Эдуарду составляет 60 миллионов евро.
На чемпионате мира U17 он провел 7 матчей и забил 1 гол. Сборная Бразилии заняла 4-е место.
- За первую команду «Гремио» он провел только 1 матч, но тренируется вместе с основным составом.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года.
Источник: As