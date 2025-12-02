«Челси» и «МЮ» поборются за 17-летнего бразильца стоимостью 60 миллионов евро

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры с «Гремио» по центральному защитнику Луису Эдуарду.

Он привлек внимание клубов АПЛ своей игрой на чемпионате мира U17, который прошел в ноябре в Катаре.

Предложения по футболисту ожидаются в ближайшее время. Сумма отступных за Луиса Эдуарду составляет 60 миллионов евро.

На чемпионате мира U17 он провел 7 матчей и забил 1 гол. Сборная Бразилии заняла 4-е место.