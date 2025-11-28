Ван Дейк обратился к фанатам «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выступил с обращением в адрес болельщиков.

«Мы проходим через один из сложнейших моментов нашего пути, но не позволим этому сломить нас. Мы преодолеем это. Я верю в команду всем сердцем. Нам ничто никогда не давалось просто так – мы боролись за все. И этот момент – не исключение. Мы не сдадимся. Не сдадимся. Каждый вызов – это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и демонстрировать свою силу.

Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда!» – сказал ван Дейк.