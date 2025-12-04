Мареска признал превосходство «Лидса» над «Челси»

Главны тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил поражение от «Лидса» (1:3) в гостевом матче 14-го тура АПЛ.

«Они были лучше нас во всех отношениях и заслужили победу. Из этого матча нам нечего взять на будущее. Можно только попытаться осознать свои ошибки и перестроиться.

Мы хорошо сыграли с «Арсеналом» и «Барселоной», но это не значит, что мы всегда будем играть одинаково, учитывая обстоятельства и ротацию футболистов.

Конечно, после таких матчей, как два предыдущих, ожидаешь более сильной игры, но это не всегда возможно. Есть футболисты, которых невозможно постоянно выпускать на поле через 2-3 дня.

Сегодня ни один футболист не сыграл на своем лучшем уровне. Лучшими у нас были Педро и Гарначо, но только во втором тайме. Надеюсь, это был просто плохой день. Мы проиграли все единоборства», – сказал Мареска.