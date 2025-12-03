АПЛ. «Манчестер Сити» и «Фулхэм» забили 9 голов на двоих

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в 14-м туре АПЛ. Встреча на «Крэвен Коттедж» закончилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 5:4.
Эрлинг Холанд забил один гол и сделал две результативные передачи.
«Сити» набрал 28 очков и отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла.
Англия. Премьер-лига. 14 тур
Фулхэм - Манчестер Сити - 4:5 (0:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 17; 0:2 - Т. Рейндерс, 37; 0:3 - Ф. Фоден, 44; 1:3 - Э. Смит-Роу, 45+2; 1:4 - Ф. Фоден, 48; 1:5 - С. Берге, 54 (в свои ворота); 2:5 - А. Ивоби, 57; 3:5 - С. Чуквуэзе, 72; 4:5 - С. Чуквуэзе, 78.
Источник: «Бомбардир»