АПЛ. «Манчестер Сити» и «Фулхэм» забили 9 голов на двоих

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в 14-м туре АПЛ. Встреча на «Крэвен Коттедж» закончилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 5:4.

Эрлинг Холанд забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Сити» набрал 28 очков и отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла.