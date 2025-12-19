Аморим оценил прогноз Фергюсона о следующем чемпионстве «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал высказывание Алекса Фергюсона о возвращении чемпионского титула на «Олд Траффорд».
Шотландец ранее заявил, что команде может потребоваться 10-11 лет, чтобы выиграть АПЛ.
«Он понимает футбол лучше меня, особенно английский. Но я думаю, что нам не потребуется так много времени.
Не знаю при каком тренере, но я искренне верю, что мы будем бороться за титул в ближайшие годы.
Лидерство предполагает борьбу во всем, что происходит внутри команды. Я не отступлю», – сказал Аморим.
- «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ с 26 очками в 16 турах. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 10 баллов.
- Команда в последний раз становилась чемпионом в 2013 году – это был прощальный сезон Фергюсона.
Источник: BBC