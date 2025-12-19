Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, кто в Европе претендует на капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– Есть ли предметный интерес к Сперцяну?

– Да, в Италии так точно, многие топ-клубы следят за ним: это «Ювентус», «Интер», «Наполи».

У него прекрасное будущее, потому что он уже несколько сезонов подряд показывает свой уровень. Сперцян заслужил трансфер в топ-клуб Европы.