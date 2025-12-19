ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что клуб должен судиться с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

7 декабря команды встречались в 18-м туре РПЛ. Армейцы уступили со счетом 2:3.

После матча Кордоба обвинил полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в расизме.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не нашел доказательств словам колумбийца.

«Получается, это клевета от Кордобы. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность. Они знают, что за них здесь заступятся.

Психология у них поменялась, собаки. Нагло они себя ведут. Если бы я сам играл в нынешнее время, то я бы сам этих наглецов обзывал.

Правильно сделал глава КДК Григорянц, что это дело замял, не нужно раздувать. ЦСКА мог бы обратиться по поводу клеветы. Нельзя просто так это оставлять.

Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Надо на него в суд подать за клевету и потребовать деньги. Надо наказывать», – сказал Пономарев.