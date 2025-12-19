Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу

Вчера, 23:23
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что клуб должен судиться с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

  • 7 декабря команды встречались в 18-м туре РПЛ. Армейцы уступили со счетом 2:3.
  • После матча Кордоба обвинил полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в расизме.
  • Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не нашел доказательств словам колумбийца.

«Получается, это клевета от Кордобы. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность. Они знают, что за них здесь заступятся.

Психология у них поменялась, собаки. Нагло они себя ведут. Если бы я сам играл в нынешнее время, то я бы сам этих наглецов обзывал.

Правильно сделал глава КДК Григорянц, что это дело замял, не нужно раздувать. ЦСКА мог бы обратиться по поводу клеветы. Нельзя просто так это оставлять.

Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Надо на него в суд подать за клевету и потребовать деньги. Надо наказывать», – сказал Пономарев.

Еще по теме:
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился» 4
Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели» 26
Пономарев оскорбил игроков «Динамо» 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4епуха
1766179010
Черный обозвал чёрного, чёрным! Это не обсуждается. Кордоба себя в этом матче вёл очень не красиво!!
Ответить
evgevg13
1766181699
Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Пономарев вообще в курсе о чем были разборки? Или так - напомнить о себе решил?
Ответить
boris63
1766201934
Новость недельной давности, бомба, тормозишь.
Ответить
Foxitkuban
1766212483
Если новость начинается со слов "Ветеран (ЦСКА, Спартака, Динамо и т.д.)", то адекватности в ней не жди. Вопрос в другом - зачем СМИ упорно продолжают публиковать все эти последствия старческого маразма?
Ответить
zigbert
1766213165
Пономареву надо обратиться в военно-полевой суд.
Ответить
SLADE2019
1766213504
А я грешным делом стал уже забывать про старика. А он, на тебе напомнил. Не надо его ругать. Пусть свой кайф ловит.
Ответить
bashnat013
1766215114
Еще один Мостовой появился!
Ответить
vvv123
1766224630
Одна ч-жопь обвинила другую в расизме. Надо, блин, в ФИФУ жаловаться, неправильно это. Надо бабло потребовать, как сказал Пономарь!
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
15:14
1
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
14:51
5
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
14:15
2
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
Все новости
Все новости
Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России
15:34
Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева
15:01
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Кержаков – Карпину: «Вызывайте меня в сборную!»
13:30
2
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»
12:41
5
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
В РФС шуткой отреагировали на возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную
12:07
3
Зырянов объяснил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном
11:55
34
Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году
11:34
14
Определен самый результативный игрок «Спартака» в 2025 году
11:24
1
«Спартак» сравнили с клубом из Анголы
11:14
20
Новая информация по возможному назначению Евсеева в «Динамо Мх»
11:05
В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники
10:05
27
«Флуминенсе» вступил в переговоры по основному защитнику «Зенита»
09:49
2
Защитником «Зенита» интересуются в Турции
09:15
2
Топ-клубы из трех европейских стран хотят купить Батракова
00:36
6
В РФС прокомментировали задержание арбитра Егорова
Вчера, 23:49
1
ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу
Вчера, 23:23
10
ФотоАкинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены
Вчера, 23:11
17
В ЦСКА раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Вчера, 22:33
2
Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне
Вчера, 22:22
4
Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»
Вчера, 21:57
3
«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России
Вчера, 21:35
4
«Зенит» не смог купить бразильского вингера за 30+ миллионов
Вчера, 20:37
4
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
Вчера, 20:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 