Черданцев: «На 50+ себя никак не чувствую – гораздо моложе»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возрасте. Сегодня ему исполняется 55 лет.

«Цифры-то сами по себе меня особо не пугают. Я на 50+ себя никак не чувствую – гораздо моложе.

Я к датам, юбилеям, праздникам отношусь спокойно. Когда сын вырос, Новый год продолжаем отмечать, скорее, по инерции. Я всe оттягивал этот момент, но лет в 12 Андрей понял, что Деда Мороза не существует, и всей этой праздничной драматургии не осталось. Подарки дарим, но это можно делать и без повода и в других обстоятельствах. Я в целом не люблю большие торжества, застолья. Объесться, испортить себе следующий день – ни к чему это.

Что касается внешности, то это генетика. У меня папа всю свою жизнь выглядел очень молодо, хотя и был не очень здоров. Одно другого не отменяет: можно хорошо выглядеть внешне, но иметь какие-то внутренние проблемы. В плане внешнего вида мне, скорее, повезло – в отца пошeл. Он и седеть начал поздно. Вот и мне 55 – волосы пока не крашу и зубы свои не выпали (улыбается). Более-менее держусь. Плюс я всe-таки стараюсь следить за здоровьем. В молодости организм быстрее восстанавливается и ты ко всему относишься менее внимательно. Тем более мы из того поколения, в котором вообще об этом не задумывались.

Не то чтобы я стал фанатом ЗОЖ, но реально слежу за собой, потому что понимаю: любое нарушение режима – будь то жирная еда или алкоголь – это один-два испорченных дня. Организм восстанавливается медленнее и тяжелее – какой смысл давать ему лишнюю нагрузку?» – сказал Черданцев.