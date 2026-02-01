Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов объяснил, почему не стал играть в Медиалиге.
В прошлом году он играл за медиаклуб в FONBET Кубке России.
«За «Броуков» я играл только в Кубке России. Мне подтвердили, что если я буду забивать, эти голы пойдут в официальный зачет. Поэтому я согласился.
«Броуки» меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Чтобы играть регулярно и не ударить в грязь лицом, нужно тренироваться на постоянной основе.
Если бы я ставил себе цель остаться в футболе, я бы нашел себе профессиональную команду и играл бы в РПЛ. А так у тебя не профессиональный футбол, но ты работаешь в том же режиме, что и профи.
Ты тренируешься и играешь в Медиалиге, где какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить [спровоцировать]» – сказал Смолов.
- В составе «БроукБойз» форвард провел в кубковом турнире 3 игры, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- В последний раз 35-летний Смолов выходил на поле в официальном матче в сентябре прошлого года.