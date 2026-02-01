Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»

Смолов: «Меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Там какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить»

1 февраля, 16:12
8

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов объяснил, почему не стал играть в Медиалиге.

В прошлом году он играл за медиаклуб в FONBET Кубке России.

«За «Броуков» я играл только в Кубке России. Мне подтвердили, что если я буду забивать, эти голы пойдут в официальный зачет. Поэтому я согласился.

«Броуки» меня байтили на Медиалигу, но я отказался. Чтобы играть регулярно и не ударить в грязь лицом, нужно тренироваться на постоянной основе.

Если бы я ставил себе цель остаться в футболе, я бы нашел себе профессиональную команду и играл бы в РПЛ. А так у тебя не профессиональный футбол, но ты работаешь в том же режиме, что и профи.

Ты тренируешься и играешь в Медиалиге, где какой-нибудь клоун тебя может зарейджбайтить [спровоцировать]» – сказал Смолов.

  • В составе «БроукБойз» форвард провел в кубковом турнире 3 игры, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • В последний раз 35-летний Смолов выходил на поле в официальном матче в сентябре прошлого года.

Источник: ютуб-канал BetBoom Esports
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1769953906
так изгаляться над "великим и могучим" не каждый может..)
Ответить
Psih86
1769954865
Что за хрень я только что прочитал...
Ответить
...уефан
1769956318
...ну, и что в этой башке горе-Федора?...
Ответить
шахта Заполярная
1769957157
Все мозги в татушки ушли.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1769958031
Играй за команду пингвинов Фёдор! Пингвины Антарктиды говорят прямо в лицо старой Европе: трезвость — новая сила. Больше никаких похмелий истории. Присоединяйся к маршу!
Ответить
Цугундeр
1769958472
«Рейджбейт» (англ. rage-baiting) — понятие в сетевом жаргоне, означающее сознательную публикацию спорного контента, чтобы спровоцировать у аудитории острую негативную реакцию, от простого несогласия до ярости и негодования. )) Единожды обрейджбайтаный более не считается обрейджбайтаным... То есть, ложку с дыркой- на гвоздь, вместе с бутсами. Ох,..лля..тяжело Федьке..)
Ответить
DMитрий
1769962693
Сильная мотивация... получить пару голов в общий зачёт. Надо отправить вопрос знатокам в Что Где Когда : Зачем? - хрен ответят, потому что ответа нет. Ладно там Дзюба с Кержом зацепился, но так там другой рейтинг, а это?
Ответить
Чилим.
1769963639
Однако Федя смолтокует не по детски...
Ответить
