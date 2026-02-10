Смолов назвал самых сложных соперников в карьере

Экс-форвард сборной России Федор Смолов поучаствовал в блиц-опросе от пресс-службы РПЛ.
– Против кого тебе сложнее всего было играть?
– Пара защитников: Игнашевич и Василий Березуцкий.
– Лучший партнер в РПЛ?
– Павел Мамаев.
– Лучший стадион в РПЛ?
– Футбольный клуб «Краснодар».
– Кого бы ты хотел видеть в российской лиге?
– Наверное, хочется, чтобы приезжало больше иностранцев высокого уровня, чтобы они делали чемпионат сильнее.
И рядом с ними наши молодые футболисты развивались и прогрессировали.
- Нападающий поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
Источник: телеграм-канал РПЛ