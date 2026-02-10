Смолов назвал самых сложных соперников в карьере

Экс-форвард сборной России Федор Смолов поучаствовал в блиц-опросе от пресс-службы РПЛ.

– Против кого тебе сложнее всего было играть?

– Пара защитников: Игнашевич и Василий Березуцкий.

– Лучший партнер в РПЛ?

– Павел Мамаев.

– Лучший стадион в РПЛ?

– Футбольный клуб «Краснодар».

– Кого бы ты хотел видеть в российской лиге?

– Наверное, хочется, чтобы приезжало больше иностранцев высокого уровня, чтобы они делали чемпионат сильнее.

И рядом с ними наши молодые футболисты развивались и прогрессировали.