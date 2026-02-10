«Ахмат» расстался с легионером из основного состава

Защитник Надер Гандри расторг трудовой договор с «Ахматом» по соглашению сторон.
Он покинул расположение грозненцев на турецких сборах.
«Гандри перешел в «Ахмат» зимой 2024 года, сыграв с тех пор за клуб 63 матчах и забив 5 голов.
Благодарим Надера за совместную работу, желаем удачи и успехов!» – говорится в сообщении грозненского клуба.
- 30-летний Гандри в этом сезоне провел за клуб из столицы Чечни 22 матча, забил 1 гол.
- По данным «Спорт-Экспресса», футболист сборной Туниса продолжит карьеру в ливийском «Ассвехли».
Источник: телеграм-канал ФК «Ахмат» Грозный