Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров дал комментарии по итогам очного матча двух команд в Зимнем кубке РПЛ.

– 0:3 от «Краснодара» – что это было? Вас шокировало?

– Нет. Академия «Краснодара» развивается в правильном направлении и со временем это даст свои плоды! «Зенит» же спонтанно хватает всех кого может, но ни команды, ни коллектива нет.

– Как сказал один из представителей тренерского штаба, лучше получить сейчас 0:3, чем потом – в чемпионате…

– Это понятно. Но мы же видим второй год подряд, что в «Краснодаре» играют те, кто есть в команде, а «Зенит» зациклился на иностранцах, однако ничего не помогает.

Слава Богу, что сохранили Кержакова – хоть кто-то из питерских есть в команде.

– Как вам Дивеев в паре с Нино?

– Дивеев – это разменная монета, чтобы не играл Соболев или какой-то иностранец. Вот и пришлось его взять.