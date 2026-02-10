Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева

Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева

Сегодня, 01:07

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров дал комментарии по итогам очного матча двух команд в Зимнем кубке РПЛ.

– 0:3 от «Краснодара» – что это было? Вас шокировало?

– Нет. Академия «Краснодара» развивается в правильном направлении и со временем это даст свои плоды! «Зенит» же спонтанно хватает всех кого может, но ни команды, ни коллектива нет.

– Как сказал один из представителей тренерского штаба, лучше получить сейчас 0:3, чем потом – в чемпионате…

– Это понятно. Но мы же видим второй год подряд, что в «Краснодаре» играют те, кто есть в команде, а «Зенит» зациклился на иностранцах, однако ничего не помогает.

Слава Богу, что сохранили Кержакова – хоть кто-то из питерских есть в команде.

– Как вам Дивеев в паре с Нино?

Дивеев – это разменная монета, чтобы не играл Соболев или какой-то иностранец. Вот и пришлось его взять.

Еще по теме:
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России 3
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?» 15
Быстров оценил перспективы Соболева после ухода двух нападающих из «Зенита» 7
Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зимний кубок РПЛ Зенит Краснодар Быстров Владимир Дивеев Игорь Соболев Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» взял форварда, Роналду прекращает забастовку, легионер «Спартака» хочет уйти, конфликт в «Реале» и другие новости
01:30
Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева
01:07
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
00:57
1
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
00:37
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
00:27
ВидеоСмолов назвал лучший гол в истории РПЛ
00:09
2
ФотоБатраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
Вчера, 23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
Вчера, 23:17
9
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
Вчера, 23:03
2
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
Вчера, 22:44
6
Все новости
Все новости
Дуран обратился к болельщикам «Зенита»
01:17
1
Семин отреагировал на решение «Спартака» продлить контракт с Денисовым
01:13
Воробьев – об отраженных пенальти Сафонова: «Он с булочками играет»
00:20
ВидеоСмолов назвал лучший гол в истории РПЛ
00:09
2
Дуран объяснил выбор игрового номера в «Зените»
Вчера, 23:59
Губерниев – о драке в матче «Крылья» – «КАМАЗ»: «Надо карать по всей строгости»
Вчера, 23:46
1
ФотоБатраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
Вчера, 23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
Вчера, 23:17
9
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
Вчера, 22:44
6
Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба
Вчера, 22:40
6
«Сочи» избавился от вратаря, поигравшего в Европе
Вчера, 22:19
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
Вчера, 21:57
5
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
Вчера, 21:35
14
Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть
Вчера, 21:25
6
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
Вчера, 20:41
3
Дуран объяснил, почему выбрал «Зенит»
Вчера, 20:25
3
Смолов назвал бывшего одноклубника лучшим игроком РПЛ прямо сейчас
Вчера, 20:01
3
Маслов сказал, в каком году вернется в «Спартак»
Вчера, 19:54
Аренда Дурана будет для «Зенита» не бесплатной: раскрыта сумма
Вчера, 19:21
5
Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»
Вчера, 19:04
17
Стало известно, почему Кисляк не перейдет во «Фламенго»
Вчера, 18:46
6
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
Вчера, 18:15
7
«Ахмат» согласовал пятый зимний трансфер
Вчера, 17:58
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»
Вчера, 17:50
Смолов назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
Вчера, 16:57
ФотоДуран выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 16:48
12
«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании
Вчера, 16:26
1
Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 