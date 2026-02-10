Дуран обратился к болельщикам «Зенита»

Новый форвард «Зенита» Джон Дуран пообещал болельщикам максимальную самоотдачу.

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам сине-бело-голубых. Что хотели бы им сказать?

– Спасибо за вашу поддержку! Вы можете ждать от меня упорной работы на благо команды, я буду выкладываться на полную на тренировках и в играх, теперь я один из вас.

Рад быть здесь и жду скорой встречи с вами!