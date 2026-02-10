Дивеев рассказал о мотивах перехода в «Зенит»

Защитник Игорь Дивеев назвал обдуманным решением свой переход из ЦСКА в «Зенит».

– Переход в «Зенит» – обдуманное решение, потому что я знал, откуда и куда перехожу. Мы взвешивали все «за» и «против». Мотивация перейти в «Зенит»? Конкуренция и прогресс, нужно расти. Все великолепно, меня хорошо встретили. У нас отличная атмосфера.

У меня есть хорошее качество – первый пас. Да, он не всегда бывает на 100% точным, но буду работать над этим.

– Нино – один из самых русскоязычных иностранцев. Как у вас с ним выстроена коммуникация?

– Я удивился, когда услышал его интервью на русском языке. Он очень хорошо и качественно говорит. В плане игры коммуникация очень простая – банальный футбольный сленг. Поэтому проблем нет.