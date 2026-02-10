В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о планах организовать турнир с участием команд из чемпионата России.

«На данный момент у нас нет конкретных договоренностей о товарищеских матчах с российскими клубами – сейчас идет чемпионат, и в этот период сложно что-то планировать.

Летом мы хотим сделать турнир с российскими клубами. Пройдет он в России или Швейцарии – будет зависеть от геополитической ситуации.

В целом могу сказать, что мы бы хотели сыграть с «Зенитом», ЦСКА, с «Краснодаром», «Спартаком» и другими клубами РПЛ. Нам нравятся все российские команды», – сказал Константин.