Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ

Сегодня, 15:46
13

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о планах организовать турнир с участием команд из чемпионата России.

«На данный момент у нас нет конкретных договоренностей о товарищеских матчах с российскими клубами – сейчас идет чемпионат, и в этот период сложно что-то планировать.

Летом мы хотим сделать турнир с российскими клубами. Пройдет он в России или Швейцарии – будет зависеть от геополитической ситуации.

В целом могу сказать, что мы бы хотели сыграть с «Зенитом», ЦСКА, с «Краснодаром», «Спартаком» и другими клубами РПЛ. Нам нравятся все российские команды», – сказал Константин.

  • За «Сьон» в прошлом сезоне выступал российский полузащитник Антон Миранчук.
  • Летом он вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Динамо».

Еще по теме:
Миранчук сказал, что могло бы его удержать от перехода в «Сьон»
Президент «Сьона» дал инсайд о дате завершения СВО 6
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе 12
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1770728817
Ключевое слово: будет зависеть от геополитической ситуации.
Ответить
Дубина
1770729061
А зеня при чем тут?
Ответить
TOMSON
1770729178
Тут мысль пришла. Наверное ЛЧ наплевать на наличие в ней наших клубов. Но вот ЛЕ скорее всего их не хватает. Если убрать последние пару сезонов, то рубились мы в ней прилично и с некоторыми странами уже была принципиальность… Бельгийцы, Голандцы, Чехи, Датчане… Турки!!! А противостояния Зенита и Шахтера, Рубина и Динамо Киев в ЛЧ. Уверен многие помнят не только у нас, хотя уже больше 10 лет прошло. Полные стадионы и четкая мысль «вот кому угодно, но только не им проигрывать». Жаль, так интересно когда-то было..
Ответить
Император 1
1770732318
Хорошая идея, но вас убьют на родине
Ответить
Дубина
1770732644
Блохам под этот турнир нужно цыганей еще с пяток потрясти а то не дай бог сольют((((
Ответить
Dr Metal
1770734632
А нам нужен этот Сьен? Это уровень условного Ростова в лучшем случае
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770736508
Срамтак тут каким боком? Им что интересно играть с российским середняком аутсайдером?Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
18:17
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
6
Зимний кубок РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» – 1:0
18:01
3
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Астану» – 1:1
17:50
7
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России
17:41
1
Экс-вратарь «ПСЖ» придумал прозвище для Сафонова
17:33
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ по итогам общего этапа
17:13
4
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку
16:41
4
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
16:24
2
Названо следующее место работы Моуринью
16:08
1
Все новости
Все новости
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
17:26
В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном
16:54
1
Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»
16:30
4
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
16:24
2
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
15:57
В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ
15:46
12
В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана
15:31
9
В «Ростове» подтвердили получение официального предложения по Вахании
15:20
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
15:09
5
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Рейса
14:56
1
ВидеоВоробьев поставил точку в споре о своем голе в ворота Торопа
14:50
4
Смолов назвал самых сложных соперников в карьере
14:18
Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»
13:29
Дивеев рассказал о мотивах перехода в «Зенит»
13:10
7
Фото«Ахмат» расстался с легионером из основного состава
13:01
Ливай определился с будущим в «Спартаке»
12:44
4
Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки
12:29
1
Галактионов высказался об отъезде Батракова в Европу
12:20
2
Семак сказал, стало ли подписание Дурана риском для «Зенита»
11:46
1
Назван точный размер зарплаты Рейса в ЦСКА
11:35
Галактионов сказал, помог ли Батракову раскрыться уход Глушенкова
11:22
2
Челестини объяснил, почему Козлов вернулся к тренировкам в «Краснодаре»
11:09
1
Фото«Ахмат» арендовал полузащитника «Пари НН»
10:58
Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»
10:47
2
Хавбек «Спартака» пропустит первые матчи РПЛ после возобновления сезона
10:36
2
Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»
10:30
В «Палмейрасе» рассмотрят вариант с подписанием Кисляка
10:23
3
Черчесов оценил работу на сборах – игроки «Ахмата» не могут говорить из-за усталости
09:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 