Президент «Сьона» дал инсайд о дате завершения СВО

Президент «Сьона» Кристиан Константен сообщил о планах вновь сыграть с «Зенитом».

«Мы хотим пригласить «Зенит» к себе. Но из-за политической неопределенности не хотим подливать масла в огонь. И после разговоров с руководством «Зенита» подумали – возможно, лучше дать ситуации сначала устаканиться.

Так что решили встретиться, возможно, в Дубае, возможно, в Катаре. Пока планы на мартовскую паузу на матчи сборных. Мы можем получить приглашение.

Также слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны», – сказал Константен.