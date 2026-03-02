Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«Карседо, судя по всему, определился со стартовым составом «Спартака», потому что на поле вышли все те футболисты, которые играли в прошлом году, достаточно хорошо сыграны, сразу начали матч в хорошем темпе.

«Сочи» тоже поддержал этот темп. Игра сразу началась обоюдоострая и на встречных курсах. Но потом «Спартак» постепенно стал прибирать инициативу в свои руки, заработал пенальти. Здесь ВАР здорово разобрался.

Забил гол, там было вне игры, тоже всe было верно определено. Ну, видно, что «Спартак» держит мяч под контролем. По составу, если брать тактически, единственное изменение – это Зобнин, играет крайнего защитника.

Всe остальное давно уже наиграно, хорошее взаимопонимание, потому хороший контроль и играют очень быстро», – сказал Бубнов.