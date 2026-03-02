Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья Захаров указал на ошибку в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Экс-судья Захаров указал на ошибку в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

2 марта, 16:46
31

Бывший арбитр Игорь Захаров проанализировал эпизод с назначением пенальти в пользу «Спартака» в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Сочи».

«По мне, то это не пенальти. Я не только бывший судья, но и бывший футболист, который даже в «Зените» поиграл, поэтому могу говорить.

Футболист «Сочи» не мог никуда убрать руку в том эпизоде. Во-вторых, было маленькое расстояние. Это не игра рукой, да, она была в неправильном положении, но естественном. Игрок ничего не мог сделать, потом что руки нельзя отрубить.

У меня два высших образования, в том числе по физиологии. Это не игра рукой, а попадание мяча в руку. Судья имел право назначить пенальти, но, считаю, это неправильное решение», – заявил Захаров.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Солдатенков Александр Буланов Евгений
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1772464209
«По мне, то это не пенальти. Я не только бывший судья, но и бывший футболист, который даже в «Зените» поиграл, поэтому могу говорить.... зенит ключевое слово. По пацанским понятиям (60 лет тому) любая не прижатая рука - пендель...
Ответить
Volrad777
1772464268
Откуда их откапывают этих ископаемых
Ответить
АлексМак
1772464718
По другому Сраптаку и не выиграть. Только на судейских подарках в их пользу. На 1-м месте в лиге они по таким подачкам. Зенит -на последнем.
Ответить
ziborock
1772465827
Бывший игрок Зенита! Ну тогда пускай погавкает!)))
Ответить
Kosi4ek
1772466164
"который даже в Зените поиграл" после этой фразы нужно было еще добавить что и 2 и 3 гол нужно было отменять! Болотные у вас там какое то испарение в городе что вы такую фигню говорите в интервью
Ответить
Дубина
1772466283
Я не только бывший судья, но и бывший футболист, который даже в «Зените» поиграл, поэтому могу говорить. Все ясно! Блоха!! ЗПРФ..
Ответить
Чилим.
1772466307
Пеналь-не пеналь. Но судьи в этом туре самые "звёзды"...
Ответить
sochi-2013
1772466680
Тут судью можно понять.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772468628
Ещё один дуремар вылез
Ответить
erybov1965
1772470155
Бывший игрок даже поигравший в Зените,не понятно сколько и когда.Но это не важно,но многом уже говорит.Можно было дальше и не комментировать ничего.И самое интересное,рука была в неправильном положении,но естественном.Если положение руки не правильное,как оно может быть естественным и наоборот.Не правильное положение руки игрока не позволило двигаться мячу в сторону ворот.А естественное положение руки - это прижатая к туловищу,а не на уровне головы.Даже при прыжке,руки вначале могут быть на уровне головы,но при достижении верхней точки,они будут прижаты к туловищу или находиться ниже плеч.А здесь прыжка никакого не было.
Ответить
