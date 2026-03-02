Экс-судья Захаров указал на ошибку в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр Игорь Захаров проанализировал эпизод с назначением пенальти в пользу «Спартака» в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Сочи».

«По мне, то это не пенальти. Я не только бывший судья, но и бывший футболист, который даже в «Зените» поиграл, поэтому могу говорить.

Футболист «Сочи» не мог никуда убрать руку в том эпизоде. Во-вторых, было маленькое расстояние. Это не игра рукой, да, она была в неправильном положении, но естественном. Игрок ничего не мог сделать, потом что руки нельзя отрубить.

У меня два высших образования, в том числе по физиологии. Это не игра рукой, а попадание мяча в руку. Судья имел право назначить пенальти, но, считаю, это неправильное решение», – заявил Захаров.