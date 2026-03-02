Лунев уличил Семака во лжи

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак соврал насчет безграмотности Вендела.
«Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», – рассказал Семак про бразильца.
– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать, писать и считать. Это правда?
– Это ложь, неправда.
- 28-летний Вендел проводит 6-й сезон в «Зените».
- Его статистика: 166 матчей, 22 гола, 39 ассистов.
- У игрока контракт с петербургским клубом до 30 июня 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»